Business news: Buhari, economia Nigeria cresciuta del 5 per cento nel secondo trimestre

- L'economia della Nigeria è cresciuta di 5 punti percentuali nel secondo trimestre dell'anno, in quello che è il risultato più alto negli ultimi sei anni. Lo ha dichiarato il presidente Muhammadu Buhari, che ha attribuito il risultato all'attenzione delle autorità nel creare nuovi posti di lavoro, alla coerenza nelle linee di governo e nella spinta all'innovazione. Parlando in occasione del Jubilee Fellows Program, ha riferito in una nota il portavoce Femi Adesina, Buhari ha elencato alcuni dei fattori chiave della crescita economica e della diversificazione nel secondo trimestre, tra cui le telecomunicazioni, i trasporti, la copertura elettrica, l'agricoltura e la produzione. A questo si aggiunge secondo la presidenza l'attenzione alla riduzione della povertà, con la creazione di un comitato direttivo nazionale preposto al supporto di una strategia di crescita del paese e mantenere la promessa di Buhari di sollevare 100 milioni di nigeriani dalla povertà nel giro di 10 anni. (Res)