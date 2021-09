Business news: fiera Macfrut, Mozambico partecipa con sette aziende

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come ormai da tradizione, il Mozambico volerà in Italia nei giorni 7-9 settembre per presentarsi nella fiera Macfrut 2021, evento di rifermento per tutti i professionisti del settore ortofrutticolo, al resto del mondo. Risultato della profonda collaborazione tra la sede dell'Agenzia italiana per la Cooperazione allo sviluppo (Aics) di Maputo e il ministero dell'Agricoltura di Maputo, che riconoscono nella filiera ortofrutticola una grande potenzialità per lo sviluppo sostenibile del Paese, sette sono le imprese mozambicane provenienti da diverse regioni geografiche (le province di Manica, Inhambane, Nampula e Maputo), che puntano con coraggio all'internazionalizzazione ed alla qualità dei prodotti. In fiera al Rimini Expo Center porteranno i profumi, i sapori e i colori della frutta esotica mozambicana (mango, litchi, ananas, avocado, maracuja, papaya, banana) e non solo. Inoltre, afferma Macfrut in un comunicato, una delegazione del Mader visiterà la fiera ed altre realtà imprenditoriali italiane per cogliere da vicino tutte le opportunità offerte dal Sistema Italia, soprattutto in termini di tecnologia e innovazione. L'Aics, con il supporto logistico e organizzativo dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale (Unido), favorisce la creazione di opportunità di scambio e networking, per stimolare la crescita e la promozione delle piccole e medie imprese locali e contribuire allo sviluppo di filiere sostenibili e inclusive. (Com)