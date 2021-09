Business news: Eni annuncia un'importante scoperta ad olio nel blocco CI-101, nell’offshore della Costa d'Avorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Eni annuncia un'importante scoperta ad olio nel blocco CI-101 nell’offshore della Costa d'Avorio. Il blocco è operato da un consorzio composto in fase esplorativa da Eni (operatore), 90 per cento e Petroci Holding, 10 per cento. Lo rende noto un comunicato stampa, in cui si precisa che il pozzo esplorativo che ha portato alla scoperta è stato perforato sul prospect Baleine, con il sostegno del governo nel difficile contesto della pandemia-covid-19. Baleine-1x ha scoperto olio leggero (40° gradi Api) in due diversi intervalli stratigrafici. La scoperta richiederà un programma di delineazione per testare il significativo potenziale addizionale della struttura complessiva che si estende nel blocco adiacente CI-802, anch’esso operato da Eni con la stessa joint venture ed interesse partecipativo nella fase esplorativa. Il pozzo è stato perforato a circa 60 chilometri dalla costa, in circa 1.200 metri di profondità con la nave di perforazione Saipem 10000 ed ha raggiunto una profondità totale di 3.445 metri in 30 giorni. Il pozzo Baleine-1x è stato ubicato sulla base di un’analisi completa di dati sismici 3D e studi geologici regionali sul bacino sedimentario della Costa d'Avorio; l'applicazione di tecnologie all'avanguardia per eseguire test intelligenti sulla formazione ed il campionamento dei fluidi hanno confermato la presenza di intervalli mineralizzati ad olio leggero in reservoir di età santoniana e cenomaniana/albiana. (Com)