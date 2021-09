Business news: Libano, ministro Energia Ghajar, nei prossimi giorni atteso carburante dall'Iraq

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato firmato un contratto con l’Iraq per l’acquisto di un milione di tonnellate di carburante in grado di colmare il deficit e garantire il funzionamento delle centrali elettriche del Libano. Lo ha dichiarato il ministro dell’Energia del Libano ad interim, Raymond Ghajar, in seguito all’approvazione da parte delle commissioni parlamentari miste di un accordo per l’acquisto del carburante iracheno. “Abbiamo partecipato alla gara e una società emiratina consegnerà due spedizioni di carburante, la prima con 30 mila tonnellate in arrivo tra il 5 e il 10 settembre e la seconda tra il 10 e il 20 settembre”, ha confermato Ghajar, sottolineando che il carburante iracheno consentirà il funzionamento delle centrali elettriche in un periodo in cui la domanda di elettricità sarà in costante diminuzione. In merito alle navi cisterna iraniane in rotta verso il Libano, il ministro ha rivelato di non essere mai stato contattato dalla parte iraniana e di non aver ricevuto alcuna richiesta di esportazione di carburante da parte loro. Lo scorso 19 agosto il segretario del movimento sciita Hezbollah, Hassan Nasrallah, aveva annunciato la partenza di una nave cisterna dall’Iran verso il Libano con l’obiettivo di alleviare la scarsità di carburante. Il leader del gruppo ha dichiarato lo scorso 27 agosto che era stata concordata la spedizione di una terza nave carica di carburante verso il Libano. (Lib)