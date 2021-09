© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'unica certezza è che se io verrò rieletta sindaca Casapound da lì" il palazzo occupato di via Napoleone III a Roma "andrà via. Mettetevi pure l'anima in pace fascisti del terzo millennio. A Roma non c'è posto per voi". Lo scrive in un tweet la sindaca di Roma Virginia Raggi. (Rer)