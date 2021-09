Business news: Cina, Xiaomi lancia produzione auto elettriche con capitale di 1,5 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo mesi di preparativi, il colosso tecnologico cinese Xiaomi ha aperto ufficialmente un’unità per la produzione di auto elettriche con un capitale registrato di 1,5 miliardi di dollari. Lo si legge in un comunicato diramato dall’azienda, in cui si sottolinea che si tratta di “una pietra miliare della già anticipata iniziativa per la produzione di veicoli elettrici, che è ufficialmente entrata in una fase di sviluppo”. L’unità potrà contare su 300 dipendenti guidati dal fondatore e amministratore delegato della compagnia, Lei Jun. Già nota per i suoi smartphone e dispositivi elettrici, Xiaomi ha fatto sapere che investirà 10 miliardi di dollari per la nuova attività nell’arco del prossimo decennio. Lo scorso agosto la società aveva anche annunciato l’acquisizione della Deepmotion Tech, start-up che ha sviluppato una tecnologia di guida autonoma, segnalando il proprio interesse a entrare nell’emergente mercato delle auto senza conducente. “I vantaggi tecnologici di Xiaomi in materia di intelligenza artificiale, nuovi materiali e altri campi sosterranno con forza le attività nel settore automobilistico”, si legge ancora nel comunicato. (Cip)