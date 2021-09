Business news: India, nel primo semestre aggiunta capacità solare per 4.578 megawatt

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel trimestre aprile-giugno in India è stata aggiunta una capacità installata di energia solare di 2.488 megawatt, contro i 2.090 dello stesso periodo dell’anno scorso, un aumento del 19 per cento. Nei primi sei mesi dell’anno i megawatt aggiunti sono 4.578, con un incremento del 251 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Questi gli ultimi dati della società di ricerche Mercom Capital, che per l’intero anno solare si aspetta una crescita del 23 per cento. (Inn)