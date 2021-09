Business news: Cina, azienda di motori Weichai Power fattura un miliardo di dollari nel primo semestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Weichai Power, il principale produttore cinese di propulsori, ha registrato una crescita dell'utile netto del 37,42 per cento su base annua nella prima metà del 2021, raggiungendo un profitto di 6,4 miliardi di yuan (circa un miliardo di dollari Usa). Lo ha reso noto la società di motori in un rapporto sui risultati provvisori depositato presso la Borsa di Shenzhen. Dal documento emerge anche che Weichai Power ha registrato un fatturato di 126,4 miliardi di yuan (19,5 miliardi di dollari), con un aumento del 33,75 per cento su base annua. La compagnia ha affermato di aver venduto nel periodo gennaio-giugno 671 mila motori e 802 mila cambi durante, con aumenti su base annua del 42,8 per cento e del 32,4 per cento rispettivamente. (Cip)