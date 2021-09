Business news: Indonesia, la compagnia aerea di bandiera Garuda rischia il collasso finanziario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia aerea di bandiera dell'Indonesia, Garuda Indonesia, rischia di non sopravvivere sino al completamento del suo doloroso piano di ristrutturazione aziendale a causa delle disastrose ricadute della pandemia di Covid-19 sull'industria del trasporto aereo, e dopo anni di gestione caotica e scarse entrate. Lo Stato indonesiano esita ad iniettare nuove risorse nella compagnia aerea, che secondo gli analisti del settore necessita per sopravvivere di una nuova iniezione di capitale compresa tra 1,3 e 3 miliardi di dollari. Il tempo a disposizione dell'azienda scadrà tra due mesi quando, allo stato attuale, la compagnia sarà costretta al default dalla maturazione di obbligazioni islamiche sukuk del valore di 500 milioni di dollari. Garuda ha annunciato a marzo di aver accumulato passività per 4,6 miliardi di dollari, e di disporre di asset liquidi per appena 485 milioni di dollari. Le obbligazioni sukuk in scadenza tra due mesi rappresentano solo la punta di un iceberg: quasi il 40 per cento delle obbligazioni a breve scadenza sono state sottoscritte dalla compagnia con società di leasing, per un valore complessivo di 1,7 miliardi di dollari. Secondo Ziva Narendra, amministrazione delegato della società di consulenza Aviatory Indonesia, a Garuda servono "almeno dai 3mila ai 5mila miliardi di rupie (210-350 milioni di dollari) per proseguire le sue attività su scala enormemente ridotta per meno di un anno", e "oltre 20mila miliardi di rupie" per un rilancio vero e proprio. (Fim)