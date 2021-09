Business news: la startup giapponese Terra Motors entra nel settore indiano della microfinanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Terra Motors, startup giapponese che costruisce e commercializza veicoli elettrici a tre ruote, ha recentemente inaugurato Terra Finance, una sussidiaria per la fornitura di servizi microfinanziari in India. L'obiettivo della startup è di utilizzare la microfinanza - termine che indica la fornitura di prodotti e servizi finanziari a clienti reputati non solvibili - per elevare il potere d'acquisto e le vendite di veicoli su quel mercato. Terra Motors ha ottenuto grande visibilità in occasione di una esibizione del settore automobilistico che si è tenuta a Nuova Delhi all'inizio di agosto. L'interesse della clientela indiana è dovuta in parte proprio ai servizi di finanziamento agevolato offerti dall'azienda cinese per l'acquisto dei suoi veicoli. I tricicli elettrici prodotti dall'azienda viaggiano ad una velocità massima di 25 chilometri orari, e trasportano un massimo di quattro passeggeri più il conducente, caratteristiche che li rendono ideali per i servizi di taxi nelle congestionate metropoli indiane e dell'Asia Meridionale. (Git)