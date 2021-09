Business news: India, ad agosto aumentano esportazioni, importazioni e deficit commerciale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esportazioni dell’India sono aumentate del 45 per cento su base annua ad agosto raggiungendo un valore di 33,1 miliardi di dollari. Sono state leggermente inferiori, però, rispetto ai 35,4 miliardi di dollari di luglio. Inoltre, anche le importazioni hanno registrato un incremento significativo ad agosto: del 51,6 per cento rispetto allo stesso mese dell’anno scorso, arrivando a 47 miliardi di dollari. Pertanto il deficit commerciale si è ampliato a 13,9 miliardi di dollari, il disavanzo più alto da aprile. Il dato dell’export di agosto è comunque in linea con l’obiettivo annuale di 400 miliardi di dollari, pari a 33,7 miliardi di dollari in media al mese. Da aprile, quando è iniziato l’anno fiscale 2021-22, ad agosto, il totale è stato di 163,7 miliardi di dollari. (Inn)