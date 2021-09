Business news: Libia, Total intende aumentare la propria capacità produttiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia energetica francese Total intende aumentare la propria capacità produttiva in Libia, in collaborazione con la National Oil Corporation (Noc) libica, attraverso la realizzazione di progetti strategici nei giacimenti scoperti. E' quanto emerso durante la riunione del presidente della Noc, Mustafa Sanallah, avvenuta a Tripoli con Pascal Breant, direttore generale di Total Libya Branch. Sanallah ha sottolineato, durante l'incontro, che "il ritorno di Total a esercitare nuovamente le proprie attività è un incentivo al resto delle compagnie internazionali per tornare e investire in Libia, soprattutto dopo la notevole stabilità che sta attraversando il Paese". Da parte sua, Breant ha spiegato che "Total auspica di sviluppare modalità di cooperazione con la Noc", osservando che l’obiettivo è “realizzare importanti progetti per i giacimenti scoperti e non sviluppati, aumentare la capacità produttiva in collaborazione con la Noc e raggiungere i traguardi strategici". (Lit)