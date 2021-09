Business news: un consorzio del Pakistan entra nel settore degli idrocarburi degli Emirati Arabi Uniti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Abu Dhabi National Oil Company (Adnoc, la principale compagnia energetica emiratina) ha annunciato la firma di uno storico accordo con un consorzio di quattro compagnie del Pakistan. Lo ha reso noto l'agenzia di stampa ufficiale emiratina “Wam”, specificando che il consorzio guidato dalla Pakistan Petroleum Company Limited ha ottenuto i diritti di esplorazione di petrolio e gas nella Zona marittima 5 di Abu Dhabi, nella seconda tornata di gare nell'ambito della strategia emiratina per il rilascio di nuovi permessi esplorativi. Si tratta del primo accordo delle società petrolifere pakistane nell'emirato di Abu Dhabi ed è la prima partnership tra Adnoc e società energetiche del Paese asiatico a maggioranza musulmana. Secondo i termini dell’intesa, il consorzio otterrà una quota del 100 per cento nella fase di esplorazione e investirà fino a 1,12 miliardi di dirham (304,7 milioni di dollari, comprese le quote di partecipazione) in esplorazione, perforazione e valutazione di pozzi di petrolio e gas nella zona indicata, che copre un'area di 6.223 chilometri quadrati e si trova a 100 chilometri a nord-est di Abu Dhabi. (Res)