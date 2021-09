Business news: a Riad primo summit minerario dedicato a Medio Oriente, Africa e Asia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell'Industria e delle Risorse minerarie saudita ha annunciato i dettagli del primo grande evento di settore “Future Minerals Summit” che riunirà investitori, compagnie minerarie, esponenti delle istituzioni ed esperti sul potenziale minerario del Medio Oriente, dell'Asia centrale e dell'Africa settentrionale e orientale. Secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa saudita “Spa”, il Future Minerals Summit si terrà dall’11 al 13 gennaio 2022 a Riad sotto il patrocinio di re Salman bin Abdulaziz. "Stiamo mettendo l'estrazione mineraria e gli investimenti al centro della nuova economia saudita", ha affermato il ministro dell'Industria e delle risorse minerarie, Bandar Alkhorayef, parlando il primo settembre alla presentazione dell’evento. "Con una dotazione mineraria stimata di 1.300 miliardi di dollari, stiamo cercando investitori e partner che collaborino con noi per continuare a trasformare l'industria mineraria saudita negli anni a venire". Secondo Alkhorayef, ciò che distingue il Future Minerals Summit e lo rende avvincente sono le tre regioni dinamiche che sono comproprietari dell'evento e sono aperte agli affari". “Il vertice fornirà una piattaforma per i governi di tutto il Medio Oriente, l'Asia centrale e l'Africa settentrionale e orientale per discutere opportunità di investimento e partnership strategiche con investitori globali interessati all'estrazione mineraria”, ha affermato. "La nostra ambizione è quella di plasmare il futuro dell'estrazione mineraria riunendo governi, settore privato, organizzazioni multilaterali e Ong per trovare soluzioni e flussi di investimento sostenibili per supportare un settore minerario dinamico e integrato in questa parte del mondo e oltre", ha aggiunto. Il programma della conferenza è costruito attorno a quattro pilastri: definire un nuovo hub minerario e mostrare le opportunità in Medio Oriente, Asia centrale e Africa settentrionale e orientale; delineare le opportunità di partnership attraverso catene del valore integrate; fornire una nuova visione per il settore minerario concentrandosi sulle innovazioni che sosterranno il comparto in futuro; il contributo del settore alla società, evidenziando il ruolo vitale dell’industria mineraria nel produrre gli input necessari per creare un futuro circolare della CO2, oltre ad attirare la forza lavoro del futuro. Oltre al Ministero dell'Industria e delle Risorse minerarie, Future Minerals Summit vede il coinvolgimento anche del ministero degli Esteri saudita e del Fondo per gli investimenti pubblici (Pif). (Res)