Business news: Turchia, economia in crescita del 21,7 per cento nel secondo trimestre

- L'economia turca è cresciuta del 21,7 per cento su base annua nel secondo trimestre del 2021, secondo i dati ufficiali dell'Istituto statistico turco (TurkStat). L’agenzia di stampa “Anadolu” sottolinea che si tratta del tasso di crescita annuale più elevato dal 1999. Nello stesso trimestre del 2020, segnato dallo scoppio della pandemia di Covid-19, la Turchia aveva registrato un calo del Pil del 10,4 per cento. Il prodotto interno lordo (Pil) del Paese a prezzi correnti nel secondo trimestre dell’anno corrente (aprile-giugno) è aumentato del 52,4 per cento a 1.581.120 miliardi di lire turche (188,6 miliardi di dollari). Nello stesso trimestre del 2020, invece, il Pil a prezzi correnti era stato pari a 1.037.692 miliardi di lire turche (152 miliardi di dollari), record negativo da decenni. Il risultato del 2021 deriva, in particolare, dall’aumento del 45,8 per cento del settore dei servizi e del 40,5 per cento nell'industria, mentre le attività finanziarie e assicurative sono diminuite nello stesso periodo del 22,7 per cento. I principali indicatori economici turchi mostrano un sensibile aumento dell’indice di fiducia economica, salito a 97,8 a giugno da 92,6 del mese precedente. Lo scorso mese di agosto, le esportazioni turche hanno raggiunto quota 16,4 miliardi di dollari, in aumento del 10,2 per cento su base annua, mentre le importazioni sono aumentate del 16,8 per entro a 20,7 miliardi di dollari. L'agenzia internazionale di rating Moody's ha aggiornato ieri, martedì 31 agosto, le previsioni di crescita economica della Turchia per il 2021, dal 5 per cento al 6 per cento. Gli analisti dell’agenzia hanno osservato che la ripresa nel settore del turismo ha sostenuto in modo significativo la crescita dell'economia turca, grazie alla ripresa economica globale in corso e ai progressi nella vaccinazione contro la pandemia di Covid-19. (Tut)