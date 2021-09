Governo: Di Maio, conto tantissimo su chiarimento tra Conte e Cingolani del 14 settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, ha affermato, intervenendo dal Qatar alla Festa del Fatto quotidiano 2021, di contare “tantissimo in questo chiarimento” che ci sarà tra Giuseppe Conte e il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani il 14 settembre in merito al nucleare. “E’ giusto che il leader della forza politica chiarisca quale sia la linea della nostra forza politica”, ha dichiarato Di Maio. “Fortunatamente non ho notizie di alcuna proposta sul nucleare in seno al governo, altrimenti la bloccherei”, ha affermato Di Maio.(Res)