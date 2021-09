Covid: Castaldo (M5s), con rispetto regole tornare a vivere fiere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Vorrei ringraziare gli organizzatori e i partecipanti alla X edizione della Fiera Mondiale Campionaria del Peperoncino perchè hanno dimostrato che, con le dovute precauzioni e il rispetto delle regole, si può tornare a vivere la socialità e, soprattutto, che ripartire e rilanciare la crescita nei nostri territori è possibile”. A dirlo il Vicepresidente del Parlamento Europeo Fabio Massimo Castaldo che ha avuto modo di visitare la fiera nei giorni scorsi e che, l’altro ieri sera, ha partecipato al convegno dal titolo “Una nuova stagione per il territorio: la spinta del PNRR”. “Gli sforzi profusi dagli organizzatori – ha aggiunto Castaldo – hanno garantito lo svolgimento di un evento particolarmente importante per un territorio già martoriato, prima dal devastante terremoto di cinque anni fa e poi da una pandemia che ha colpito in maniera molto forte il comparto del turismo e del commercio. Il senso civico e di responsabilità dimostrate ci fanno confidare su un futuro più roseo e su una crescita ancora più sostenuta e ambiziosa di una kermesse vincente che la Sabina attende, ogni anno, come appuntamento irrinunciabile per valorizzare le eccellenze del territorio”. (Rin)