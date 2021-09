Business news: Vietnam, il disordine nelle catene di fornitura anticipa problemi per l'economia globale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I dati relativi al commercio e alla manifattura provenienti dal Vietnam segnalano con sempre maggiore chiarezza una situazione di crescente turbolenza dell'economia globale, in particolare l'ultimo indice dei direttori agli acquisti del settore manifatturiero, scivolato al minimo da aprile 2020. Le ultime cinque posizioni della classifica "Covid Resilience Rainking" curata da "Bloomberg", che include in tutto 53 Paesi, sono tutte occupate da economie del Sud-est asiatico, incluso il Vietnam, che il mese scorso è calato alla 50ma posizione della graduatoria. Le cinque economie in questione forniscono circa il sei per cento delle esportazioni globali, e costituiscono nodi cruciali nelle catene di fornitura delle principali economie globali: gli Usa, ad esempio, importano dalla regione la metà dei semiconduttori utilizzati nei loro processi industriali. Il Vietnam, che è rimasta una delle economie a crescita sostenuta per la maggior parte del periodo pandemico, deve ora far fronte alle difficoltà dei marchi globali che vi operano, e che si trovano ad affrontare il brusco aumento dei costi di spedizione delle merci, il lockdown rigido per il controllo della pandemia nella capitale commerciale del Paese, Ho Chi Minh City, e gli esborsi legati alla tutela del personale impiegato negli stabilimenti industriali del Paese. (Fim)