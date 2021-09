Business news: Cina, l'Hebei si prepara a ospitare la fiera internazionale sull'economia digitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal 6 all'8 settembre in Cina si terrà una fiera internazionale sull'economia digitale, la China international digital economy expo, a Shijiazhuang, città della provincia dell'Hebei, nel nord del Paese. Lo rende noto il governo locale, specificando che l'evento, avrà come tema lo "sviluppo innovativo e l'economia digitale". L'esposizione si concentrerà sui nuovi modelli di business impiegati nell'economia digitale, come il 5G, il cloud computing, l'intelligenza artificiale e altre tecnologie. Coprendo un'area espositiva totale di 50 mila metri quadrati, l'esposizione disporrà di cinque zone espositive, nonché di una zona all'aperto in cui i visitatori potranno sperimentare le intelligenze artificiali applicate ai veicoli. La fiera è organizzata dal ministero dell'Industria e della tecnologia dell'informazione e dal governo provinciale dell'Hebei. (Cip)