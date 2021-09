Business news: Cina, presidente Xi annuncia apertura nuova borsa valori a Pechino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina aprirà una nuova borsa valori a Pechino per facilitare le piccole e medie imprese (Pmi) orientate all'innovazione. Lo ha annunciato il presidente Xi Jinping in occasione dell’edizione 2021 della Fiera internazionale cinese per il commercio dei servizi (Ciftis). In Cina sono attualmente operative tre borse valori: a Hong Kong, a Shenzhen e a Shanghai. Nel suo intervento, Xi ha anche dichiarato l'intenzione di continuare a sostenere "l'innovazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese" e di approfondire la riforma dell'indice National equities exchange and quotations (Neeq), il cosiddetto "terzo listino", che garantisce alle Pmi un canale di finanziamento a basso costo e con procedure semplificate. La China Securities Regulatory Commission (Csrc), ha reso noto che la futura borsa valori di Pechino svolgerà un ruolo diverso nel mercato dei capitali cinese rispetto alle borse di Shanghai e Shenzhen e rafforzerà al contempo l'interconnessione con le due piazze. "Le istituzioni saranno formate in base alle caratteristiche delle piccole e medie imprese orientate all'innovazione, coprendo funzioni tra cui emissione e quotazione, negoziazione, cancellazione e supervisione", ha spiegato la Commissione. "Ci impegneremo per far sì che la borsa svolga il suo ruolo nel collegare i mercati dei capitali a più livelli e formi il percorso di finanziamento diretto per le Pmi", ha aggiunto. (Cip)