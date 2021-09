Business news: India, padiglione nazionale all’Expo di Dubai rappresenterà la rinascita del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario al Commercio dell’India, B.V.R. Subrahmanyam, ha rivelato il filo conduttore della partecipazione del Paese all’Esposizione universale di Dubai, che si aprirà il primo ottobre: “Il Padiglione dell’India all’Expo 2020 di Dubai mostrerà la marcia di rinascita dell’India per diventare un’economia da 5.000 miliardi di dollari. L’eccezionale lotta dell’India contro il Covid-19 e l’emergere del Paese come centro commerciale globale che presenta enormi opportunità per il mondo saranno il tema principale della partecipazione dell’India”, ha dichiarato. Il sottosegretario ha aggiunto che al padiglione contribuiranno numerosi Stati indiani che mostreranno le loro culture e tradizioni e le loro opportunità di business, insieme a grandi gruppi aziendali pubblici e privati, e che “il pilastro della sostenibilità” sarà centrale. Il padiglione, a quattro piani, è diviso in zone identificate da undici temi: clima e biodiversità, spazio, sviluppo urbano e rurale, tolleranza e inclusione, Giubileo d’oro, conoscenza e apprendimento, viaggi e connettività, obiettivi globali, salute e benessere, agricoltura alimentare, mezzi di sussistenza e acqua. (Inn)