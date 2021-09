Business news: Arabia Saudita, aumenta del 52 per cento export non petrolifero nel secondo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esportazioni non petrolifere dell'Arabia Saudita sono cresciute del 52 per cento nel secondo trimestre del 2021. Lo rende noto l’agenzia di stampa saudita “Spa”, riprendendo un rapporto dell’Autorità generale per le statistiche del Regno, secondo il quale l’economia del Regno mostra i primi segnali di ripresa dopo la crisi dovuta alla pandemia di Covid-19. Il valore totale delle esportazioni (incluso il greggio) per il trimestre è aumentato a 238,6 miliardi di riyal sauditi (63,62 miliardi di dollari), mentre la Cina è rimasta il principale partner commerciale del Regno, con esportazioni pari a 46,4 miliardi di riyal (circa 12 miliardi di dollari). Corea del Sud, Stati Uniti, Emirati Arabi Uniti, Egitto, Paesi Bassi, Singapore e Taiwan sono le altre principali destinazioni delle esportazioni. Secondo gli ultimi dati citati nel rapporto, le esportazioni petrolifere sono aumentate del 126 per cento, mentre le esportazioni complessive di merci dall'Arabia Saudita sono aumentate di quasi il 100 per cento. L'economia del Regno è cresciuta dell'1,5 per cento annuo nel secondo trimestre del 2021, secondo gli ultimi dati pubblicati dal governo all'inizio di agosto. (Res)