Cernobbio: seconda giornata Forum Ambrosetti, focus sul futuro dell’Ue tra ripresa e transizione

- Si è conclusa a Cernobbio la seconda giornata del Forum Ambrosetti. La tappa intermedia della tre giorni a Villa d’Este, come da tradizione, si è incentrata sui temi e le sfide principali dell’agenda europea, e i lavori hanno preso il via con un messaggio del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha valutato positivamente la tempestiva reazione dell’Unione europea alla crisi derivante dalla pandemia di coronavirus. Il capo dello Stato ha poi elogiato lo strumento del Next Generation Eu, aggiungendo che “la forte volontà politica alla base delle scelte della Commissione ha consentito di superare le diverse sensibilità presenti nell’Unione e dar vita a una dimensione operativa senza precedenti, che costituisce una vera e propria svolta”. Alle cause della pace, della stabilità e dello sviluppo internazionale Mattarella ha dedicato l’ultima parte del suo messaggio, sottolineando la necessità per l’Europa di una politica estera e di sicurezza comune, per affrontare al meglio le sfide che caratterizzano l’agenda globale. (segue) (Rin)