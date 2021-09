Cernobbio: seconda giornata Forum Ambrosetti, focus sul futuro dell’Ue tra ripresa e transizione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una sintesi, quella del presidente, che è stata apprezzata dal commissario europeo all’Economia, Paolo Gentiloni, che stamattina ha partecipato al primo dibattito sulle prospettive del Next Generation Eu insieme a Vittorio Colao, ministro dell’Innovazione tecnologica e della Transizione digitale, e ai ministri dell’Economia di Francia e Spagna, rispettivamente Bruno Le Maire e Nadia Calvino. “Le parole del presidente sono un riconoscimento del ruolo dell’Europa e rappresentano l’importanza di andare avanti nella discussione delle regole economiche europee e verso una difesa comune”, ha detto l’ex premier, ribadendo la necessità per l’Europa di “una maggiore consistenza geopolitica o una politica estera comune” per conservare i propri punti di forza nel nuovo secolo. “Ovviamente senza cancellare la Nato e le Forze armate dei singoli Paesi, ma con la possibilità di intervenire insieme in alcune zone vicine ai nostri interessi economici”, ha precisato. Le stesse iniziative sono state auspicate anche dal ministro francese Le Maire, che in conferenza stampa ha sottolineato la necessità di un “approccio nuovo, che porti l’Europa a essere il terzo grande attore del Ventunesimo secolo insieme a Stati Uniti e Cina”. (segue) (Rin)