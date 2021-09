Cernobbio: seconda giornata Forum Ambrosetti, focus sul futuro dell’Ue tra ripresa e transizione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fondamentale in questo senso, ha spiegato, sarà la realizzazione delle Unioni bancaria e dei mercati dei capitali, che consentirebbero di “avere maggiori risorse a disposizione per finanziare investimenti in innovazione”. Altrettanto importante il tema della difesa, con la situazione in Afghanistan che secondo Le Maire dovrebbe fungere da “campanello d’allarme” per tutti i Paesi europei, esortati dal ministro a rafforzare gli investimenti nei rispettivi settori della difesa. “Ci troviamo ad affrontare minacce legate al terrorismo e non possiamo permetterci di dipendere dalla protezione degli Stati Uniti”, ha detto, analogamente a Gentiloni che ha individuato anche lui nella situazione afgana un’occasione per muoversi verso una difesa comune europea. Particolare attenzione è stata dedicata anche ai temi economici nell’ottica della ripresa, e soprattutto alle regole economiche dell’Unione. Proprio il commissario Gentiloni, nel suo intervento, ha parlato della possibilità di modificare il percorso di rientro del debito degli Stati membri. (segue) (Rin)