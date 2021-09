Cernobbio: seconda giornata Forum Ambrosetti, focus sul futuro dell’Ue tra ripresa e transizione (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intervenuto alla presentazione dello studio “La data economy in Italia e il ruolo del cloud per la transizione digitale”, realizzato da Ambrosetti su incarico di Tim per analizzare i benefici che l’economia dei dati potrebbe portare al sistema Paese, Gubitosi ha sottolineato la crescita “impressionante” che sta interessando il cloud, grazie anche all’effetto del Next Generation Eu e alla rinnovata consapevolezza della necessità di rendere interoperabile il sistema pubblico. “Fattori abilitanti come il cloud, che sta crescendo a ritmi superiori al 20 per cento, consentiranno all’Italia di utilizzare big data analytics e intelligenza artificiale: tecnologie che cambiano radicalmente il modo di operare dei sistemi industriali”, ha spiegato. La seconda giornata del Forum si è poi chiusa con un intervento della ministra della Giustizia, Marta Cartabia, sulla riforma del comparto come strumento per rafforzare la competitività dell’Italia all’estero. “La giustizia non è un servizio a costo zero: ci sono costi diretti importanti e costi indiretti incalcolabili, dal momento che una giustizia inefficiente ha impatti negativi sull’immagine e sull’attrattività di un Paese”, ha spiegato, auspicando un dialogo più disteso tra magistratura, imprese, cittadini e mondo politico. La riforma, ha concluso, “non è un’impresa per eroi solitari”. (Rin)