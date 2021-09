Roma 2021: lista Fd'I, capolista i consiglieri uscenti a partire dal capogruppo De Priamo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capogruppo capitolino uscente di Fratelli d'Italia, Andrea De Priamo, insieme agli altri tre consiglieri uscenti del partito di Giorgia Meloni (Francesco Figliomeni, Lavinia Mennuni, Rachele Mussolini), sono in testa alla lista di Fd'I per l'Assemblea capitolina. È quanto è stato consegnato oggi agli uffici elettorali. È stato prediletta la priorità dei consiglieri uscenti in ordine alfabetico e di fatto sarà quindi capolista De Priamo, supportato dagli altri tre. Nelle scorse settimane era circolata sia l'ipotesi di una candidatura della stessa Giorgia Meloni in veste di capolista, quanto quella della sorella Arianna Meloni. (Rer)