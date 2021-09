Business news: India, consumo di elettricità aumentato del 18,6 per cento ad agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consumo di elettricità in India è aumentato del 18,6 per cento su base annua ad agosto salendo a 129,51 miliardi di unità (Bu), contro i 109,21 dell’agosto 2020 e i 111,52 dell’agosto 2019. Lo ha reso noto il ministero dell’Elettricità indiano. L’aumento del consumo è attribuito alla ripresa delle attività economiche in seguito all’allentamento delle misure di contenimento dei coronavirus in molti Stati. (Inn)