Roma: Di Maio, tutto il Movimento cinque stelle sostiene Virginia Raggi

- Tutto il Movimento cinque stelle sostiene Virginia Raggi. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, intervenendo in collegamento da Doha, in Qatar, alla Festa del Fatto quotidiano 2021, in merito alle elezioni municipali a Roma. "Non stiamo pensando al momento del ballottaggio ma a sostenere con tutte le nostre forze la Raggi. E ci sono sempre più liste civiche in suo sostegno, visto che si sa bene che Virginia non è stato solo il presidio di legalità ma è stata il motore per lo sviluppo di Roma, in precedenza schiacciata dal debito”, ha dichiarato Di Maio. “Per la Raggi sta arrivando una parte della società civile a supportarla. Lei è stata attaccata in tutti i modi, nel suo primo anno le hanno detto di tutto, puntando sulla caduta. Invece è arrivata alla fine dei cinque anni, assolta dalle inchieste. Tutto il Movimento cinque stelle la sostiene".(Res)