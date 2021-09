Business news: Cina, videogiochi online per i minori di 18 anni limitati a tre ore alla settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina limita l’uso dei videogiochi online per i minori di 18 anni a tre ore settimanali. L’Amministrazione nazionale della stampa e delle pubblicazioni (Nppa), l’ente di vigilanza sull’editoria, ha pubblicato un avviso rivolto alle società web, autorizzandole a fornire i servizi di gaming ai minori per non più di un’ora al giorno e solo nel fine settimana – dalle 20 alle 21 il venerdì, il sabato e la domenica – o nei festivi. Gli operatori, si legge nell’avviso, devono applicare le norme che impongono la registrazione e l’accesso degli utenti con nomi reali e non possono fornire servizi di gioco, in qualsiasi forma, a utenti non registrati; devono, inoltre, rafforzare i controlli. Le nuove restrizioni, spiega l’Amministrazione, intendono contrastare la diffusione della dipendenza da videogiochi nella popolazione più giovane. Le precedenti regole, introdotte nel 2019, prevedevano limiti di 90 minuti al giorno e di tre ore nei giorni festivi. (Cip)