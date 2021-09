Cuba: Covid, campagna di vaccinazione anche per i minori a partire da due anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cuba ha aperto la campagna di vaccinazione contro il coronavirus ai bambini e agli adolescenti. Il Paese, che sta affrontando un aumento dei casi di contagio che minaccia il suo sistema sanitario, è il primo a decidere di vaccinare in massa anche i bambini più piccoli, a partire dai due anni. Ieri il Centro per il controllo statale dei medicinali, delle attrezzature e dei dispositivi medici (Cecmed) ha autorizzato l’uso di emergenza del vaccino nazionale Soberana 02 anche sulla popolazione in età pediatrica, riscontrando che il preparato soddisfa i requisiti in termini di qualità, sicurezza e immunogenicità anche per la fascia 2-18 anni. Secondo l’ente di vigilanza sui farmaci, le sperimentazioni cliniche eseguite su un gruppo di soggetti da tre a 18 anni hanno dato risultati migliori in termini di risposta immunitaria rispetto al gruppo 19-80 anni e al sottogruppo 19-29 anni mentre il profilo di sicurezza è simile. Sulla base delle informazioni del produttore sono stati inclusi anche i bambini dai due anni. (segue) (Mec)