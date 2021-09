Cernobbio: seconda giornata Forum Ambrosetti, focus sul futuro dell’Ue tra ripresa e transizione (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non solo: i partecipanti alla seconda giornata del Forum hanno anche discusso nel dettaglio alcuni temi fondamentali per impostare una ripresa sostenibile sull’onda del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), dalla transizione energetica alla digitalizzazione, fino ad arrivare alla riduzione delle disuguaglianze e alla riforma della giustizia italiana. Sulla decarbonizzazione e la transizione energetica si è incentrato un panel pomeridiano a cui hanno preso parte, tra gli altri, il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani e la commissaria europea all’Energia Kadri Simson. Al tema è stato dedicato anche lo studio “European governance of the energy transition”, realizzato da Fondazione Enel e Ambrosetti in collaborazione con Enel e presentato oggi durante il Forum. La ricerca, alla cui esposizione ha partecipato anche l’amministratore delegato di Enel Francesco Starace, evidenzia il ritardo dell’Europa nel percorso verso gli obiettivi di contrasto al cambiamento climatico al 2030, e pone l’accento sul nodo della governance fornendo una serie di possibili soluzioni. Da una maggiore cooperazione tra Stati membri ai meccanismi di aggiustamento del carbonio alla frontiera, fino ad arrivare alla semplificazione delle procedure autorizzative o alla promozione di cluster o distretti industriali. (segue) (Rin)