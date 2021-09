Roma 2021: 22 aspiranti sindaco, da Pippo Franco a Ubaldo Righetti in campo artisti e calciatori (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra i 18 sfidanti minori, una decina sono già noti per il loro impegno politico. C'è la presidente del Municipio VII, ex M5s, Monica Lozzi: corre con il simbolo di Revoluzione Civica. Ancora Andrea Bernaudo dei Liberisti italiani, proveniente dalle fila dei Radicali. Corre anche, a sorpresa dopo le incertezze degli ultimi giorni, l'urbanista Paolo Berdini, già assessore della giunta Raggi. In campo infine: Gilberto Trombetta per Riconquistare l'Italia, Rosario Trefiletti per l'Italia dei valori; la sindacalista di Atac, Micaela Quintavalle per il Partito Comunista; il Partito Gay con Fabrizio Marrazzo; Margherita Corrado presenta con Attiva Roma. Per Potere al Popolo c'è Elisabetta Canitano; Fabiola Cenciotti corre come sindaca per il Popolo della famiglia. Tra gli aspiranti alla poltrona più alta di Palazzo Senatorio c'è anche un candidato che si definisce Dr Seduction, Giuseppe Cirillo, e infine: Cristina Cirillo, Francesco Grisolia, Gian Luca Gismondi, Luca Teodori, Paolo Oronzo Mogli, Rodolfo Concordia, Sergio Iacomeni. (Rer)