Roma 2021: Sidoli (Ape), Sinistra civica ecologista unica lista che tutela gli animali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sosteniamo con piena convinzione Sinistra Civica Ecologista perché è l'unica lista con un nutrito gruppo di candidati sensibili ai diritti degli animali e alla salvaguardia dell'ambiente". Lo dichiara in una nota Rinaldo Sidoli, portavoce di Alleanza Popolare Ecologista (Ape). "Siamo fieri di aver contribuito in maniera fattiva perché le proposte delle principali associazioni animaliste fossero inserite nel programma. Negli ultimi cinque anni - spiega - c'è stata una regressione sul benessere degli animali a Roma. Questa lista si impegnerà a rafforzare la figura del Garante comunale degli animali con funzioni ispettive, di indirizzo e coordinamento delle attività per l'applicazione del Regolamento comunale tutela degli animali. Verrà proposto al nuovo sindaco l'attivazione di un numero unico di 'Pronto Intervento Animali' nelle segnalazioni di maltrattamenti". (segue) (Com)