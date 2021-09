Roma 2021: Sidoli (Ape), Sinistra civica ecologista unica lista che tutela gli animali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Si chiederà altresì che la direzione dei canili pubblici venga affidata a un medico veterinario in forza a Roma Capitale, con un ruolo di controllo delle associazioni animaliste. Si lavorerà in piena sinergia nella creazione di un Pronto soccorso h24 in attuazione della legge regionale e un Animal Social Bonus in cibo, cure veterinarie e sterilizzazioni nella forma 'una tantum' per le persone in difficoltà. Ci sarà tutto l'impegno per la trasformazione dello zoo in un Centro di recupero per animali sequestrati per maltrattamenti e traffico illegale. Questi punti elencati non rimarranno lettera morta, ma saranno la base di partenza perché finalmente l'Urbe possa fregiarsi a pieno titolo del ruolo di Capitale dei diritti degli animali", conclude la nota. (Com)