Vaccini: Di Maio, Salvini scelga tra Meloni e il bene del Paese

- Il leader della Lega, Matteo Salvini, “deve decidere se seguire la Meloni” o “il bene del Paese”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, intervenendo in collegamento da Doha, in Qatar, alla Festa del Fatto quotidiano 2021. Rispondendo ad una domanda sullo scontro interno al governo in merito all’obbligo del Green Pass, Di Maio ha sottolineato che tutte le azioni fatte finora dal governo sono avvenute ascoltando la comunità scientifica, esprimendo preoccupazione che argomenti che riguardano la tutela della salute del Paese intero vadano ad appannaggio di una linea politica ben precisa, come ad esempio l’atteggiamento che sta avendo Salvini. “Non è una questione di linea politica”, ha osservato DI Maio, precisando che se la comunità scientifica chiederà di restringere i parametri del Green Pass “noi lo faremo”. “Credo che il bene del Paese sia ascoltare la comunità scientifica”, ha affermato Di Maio. Il responsabile della Farnesina ha aggiunto: "Noi non dobbiamo perdere di vista gli obiettivi e quando Draghi dice che il 'governo va avanti' vuol dire questo. Certo la coalizione è molto ampia ma io con i ministri della Lega lavoro benissimo. Ciò che si vede fuori non lo si vede nei Cdm. Lavoriamo sui singoli dossier senza avere problemi di fiducia. Io non conosco le intenzioni di Salvini, la mia impressione è che ci sia una grande competizione nel centrodestra - che è sempre più di destra - che influenza certi atteggiamenti e credo che ciò non fa bene al governo Draghi".(Res)