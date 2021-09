Cuba: Covid, campagna di vaccinazione anche per i minori a partire da due anni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I primi a essere vaccinati sono i minori che hanno compiuto 12 anni. Per gli under 12 le somministrazioni dovrebbero iniziare a partire dal 15 settembre. “Si vaccina il futuro”, ha commentato su Twitter il presidente di Cuba, Miguel Diaz-Canel. “Grazie ai bambini e ai ragazzi che si sono messi alla prova. Cuba vincerà anche questa battaglia per la vita”, ha aggiunto. Per il governo la vaccinazione infantile è un passo preliminare alla riapertura dell scuole, che sono state chiuse nel marzo del 2020 e riaperte solo per poche settimane alla fine dell’anno. Cuba ha totalizzato dall’inizio della pandemia 680.453 casi e 5.617 decessi di cui 232.700 e 2.279 rispettivamente sono stati registrati negli ultimi 28 giorni. Sono stati contagiati più di 95 minori, con sette vittime. (Mec)