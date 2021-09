Cernobbio: seconda giornata Forum Ambrosetti, focus sul futuro dell’Ue tra ripresa e transizione (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La decarbonizzazione è al centro della costruzione dell’Europa del futuro: colmare il gap di investimento con i circa 3.600 miliardi di euro necessari per raggiungere gli obiettivi al 2030 avrebbe un impatto cumulativo sul Pil di oltre ottomila miliardi, di cui 400 solo in Italia”, ha spiegato Starace, aggiungendo che una governance snella consentirebbe all’Europa di recuperare il ritardo accumulato sulla tabella di marcia al 2030. Altrettanto importante, poi, il tema della digitalizzazione e dell’innovazione tecnologica, con il ministro Colao che ha ribadito la necessità di utilizzare i fondi a disposizione per fare sì che “il prossimo gigante tecnologico sia europeo”. Cruciale, secondo il ministro, il concetto di autonomia strategica sul piano tecnologico. “Credo sia importante destinare una parte del Pnrr a ristabilire una forte autonomia europea sul piano tecnologico, perché in futuro non possiamo permetterci di dipendere dagli altri: questo non significa fare tutto da soli, ma negoziare con gli altri alla pari”, ha spiegato. Un concetto, quello di “essere alla pari con i migliori”, ripreso in parte anche dall’amministratore delegato di Tim, Luigi Gubitosi, che parlando dello sforzo di digitalizzazione profuso dall’Italia ha sottolineato la necessità di “portarci all’altezza dei migliori, piuttosto che cercare di recuperare”. (segue) (Rin)