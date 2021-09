Business news: India, Moody’s prevede crescita del 9,6 per cento nel 2021 e del sette per cento nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’agenzia di rating statunitense Moody’s Investors Service, nel suo ultimo rapporto “Global Macro Outlook 2021-22”, ha lasciato invariate le previsioni di crescita economica dell’India per gli anni solari 2021, al 9,6 per cento, e 2022, al sette per cento. A giugno l’agenzia ha previsto una crescita del 9,3 per cento per l’anno fiscale in corso (2021-22), che è iniziato ad aprile e si concluderà a marzo. Moody’s si aspetta che la Reserve Bank of India (Rbi), la banca centrale, manterrà una politica accomodante fino alla fine di quest’anno. (Inn)