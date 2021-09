Danimarca-India: ministri Esteri esaminano sviluppi partnership strategica verde (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’incontro con la delegazione della comunità imprenditoriale ha visto la partecipazione di rappresentanti di aziende che operano principalmente nel settore energetico: Vestas (turbine eoliche), Grundfos (pompe e sistemi di pompaggio), Haldor Topsoe (tecnologie per la riduzione del carbonio), Maersk (trasporto marittimo, energia e cantieristica navale) oltre che del fondo Copenhagen Infrastructure Partners (Cip). La Danimarca è la terza e ultima tappa di un viaggio iniziato in Slovenia e proseguito in Croazia. Le visite, secondo un comunicato del ministero degli Esteri indiano, hanno l’obiettivo di rafforzare i legami con i tre Paesi e con l’Unione europea. (Sts)