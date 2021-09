Afghanistan: Di Maio, garantire accesso a Ong e Agenzie Onu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È necessario garantire l’accesso alle Organizzazioni non governative e alle Agenzie Onu che si occupano della popolazione civile in Afghanistan. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, intervenendo in collegamento da Doha, in Qatar, alla Festa del Fatto quotidiano 2021. Il ministro ha ricordato che attualmente vi sono 30 cittadini italiani rimasti in Afghanistan per lavorare con le Ong e le Agenzie Onu.(Res)