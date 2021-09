Milano 2021: inaugurata la casa volontari del Pd in via Roberto Lepetit

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inaugurata oggi, sabato 4 settembre, insieme al sindaco Beppe Sala, la casa dei volontari del PD Milano Metropolitana, in via Roberto Lepetit numero 4. Una sorta di "quartier generale" della campagna elettorale, da cui partiranno telefonate e mail per coinvolgere più persone possibili nella sfida delle amministrative per la rielezione di Beppe Sala. Sarà aperta sette giorni su sette, dalle 10.30 alle 18.30 Il sindaco ha salutato i volontari presenti e poi ha telefonato a Brunella e Cecilia, due simpatizzanti del PD, con le quali ha rilanciato la sfida delle elezioni, rispondendo alla provocazione del segretario nazionale della Lega Salvini che ha parlato oggi di "stravincere a Milano", ha accennato al tema della Milano "a 15 minuti", un progetto importante da realizzare nei prossimi 5 anni e ha poi parlato di un rapporto di grande lealtà col Partito Democratico, da cui ha ricevuto un grande sostegno, come ha ribadito lo stesso Sala. "Cinque anni fa - ha commentato la segretaria metropolitana Silvia Roggiani - il sindaco ringraziò il PD per aver messo in campo una vera e propria "macchina infernale". Cinque anni dopo l'entusiasmo è lo stesso e, infatti, ci prepariamo ad una grande mobilitazione che coinvolgerà decine e decine di volontarie e volontari. L'obiettivo è quello di incontrare e confrontarci con più persone possibili, per raccontare loro il lavoro di questi anni e progetti per il futuro, ma anche ascoltare le loro paure, perché Milano torni ad essere la città delle opportunità e la casa di tutte e di tutti". (Com)