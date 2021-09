© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in LombardiaVARIEIncontro: “Pandemia a che punto siamo?” organizzato da Milano Popolare. Partecipano Andrea Costa, sottosegretario al ministero della salute), Letizia Moratti (Vice presidente e assessore al welfare di Regione Lombardia) e Maurizio Lupi (Presidente di Noi con l'Italia). Modera Ubaldo Casotto, giornalista.Portico del parco Chiesa Rossa, via san Domenico Savio (ore 10)Il sindaco di Milano Giuseppe Sala parteciperà all’inaugurazione del Supersalone alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.Quartiere Fiera Milano, strada statale Sempione 28, Rho(ore 11.00)Il candidato sindaco del centrodestra Luca Bernardo partecipa all'incontro “Insieme prendersi cura della città” organizzato da Milano Popolare. Partecipa anche Marco Bucci sindaco di Genova. Modera Nicoletta Prandi, giornalistaPortico del parco Chiesa Rossa, via san Domenico Savio (ore 11.30)La presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni partecipa alla conferenza stampa per la presentazione dei candidati Fd'I alle elezioni comunali di Milano 2021Hotel The Squadre, via Alberico Albricci 2/4 (ore 11.30)Il candidato sindaco Gabriele Mariani (Milano in Comune – Civica Ambientalista) è al pranzo di presentazione della lista del Municipio 6Cascina Monterobbio, via San Faustino 5 (ore 12)La presidente di fratelli d'Italia Giorgia Meloni partecipa al SupersaloneQuartiere Fiera Milano, strada statale Sempione 28, Rho(ore 14.30)Il leader della Lega Matteo Salvini, il candidato sindaco per il centrodestra Luca Bernardo e il commissario provinciale di Milano della Lega Salvini Premier Stefano Bolognini incontrano i residenti del condominio “Torre dei Moro”via Giacomo Antonini 32 (ore 15)Il sindaco di Milano Giuseppe sala partecipa alla presentazione della lista "Milano Radicale con Sala"Cascina Nascosta, viale Alemagna 14 – Parco Sempione (ore 16.30) (Rem)