Afghanistan: Di Maio, improbabile riconoscimento governo talebano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un riconoscimento di un governo talebano “è molto improbabile”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, intervenendo in collegamento da Doha, in Qatar, alla Festa del Fatto quotidiano 2021. “Non credo che assisteremo a un riconoscimento governo afgano”, ha sottolineato Di Maio, ammettendo che anche Cine e Russia hanno mostrato prudenza in questo senso. Il ministro ha sottolineato che per fare in modo che l’Afghanistan non diventi uno Stato fallito, occorre pieno accesso umanitario, lotta al terrorismo, liberà civili, consentire agli afgani a lasciare il Paese, investimenti e aiuti umanitari e governo inclusivo. Il ministro ha osservato che per governo inclusivo si intende un esecutivo che si formi anche con componenti tagiche e del Panjshir o di altre parti. “Queste condizioni le sta ponendo la comunità internazionale”. “Non arriveremo mai a un riconoscimento”, ha ribadito Di Maio, precisando che ci sono molti interrogativi, in particolare la degenerazione della situazione delle donne e l’uccisione di figure di spicco della cultura talebana.(Res)