Roma 2021: 22 aspiranti sindaco, da Pippo Franco a Ubaldo Righetti in campo artisti e calciatori

- È un panorama variegato quello dei candidati che corrono per l'Assemblea capitolina a supporto dei 22 candidati a sindaco di Roma. Alle 12 di oggi è scaduto il termine per la presentazione delle liste. Da Virginia Raggi, sindaca uscente del M5s, a Roberto Gualtieri del Pd supportato dal centrosinistra, da Enrico Michetti, candidato civico del centrodestra a Carlo Calenda di Azione, in tutto sono in campo 40 liste, 20 a sostegno dei 4 candidati di spicco. La sindaca uscente si presenta con 6 liste, la politica del M5s e cinque civiche che vanno dagli ambientalisti sotto il marchio Roma Ecologista capitanato dall'ex ministro del governo Prodi II, Alessandro Bianchi, a quelle che riuniscono Sportivi e Donne per Roma. L'ex ministro dell'economia, Gualtieri si presenta con sette liste, dalla Sinistra civica ecologista promossa da Amedeo Ciaccheri di Liberare Roma e Stefano Fassina di Sinistra per Roma, a Roma Futura dell'ex assessore della giunta Marino Giovanni Caudo. (segue) (Rer)