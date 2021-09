Roma 2021: 22 aspiranti sindaco, da Pippo Franco a Ubaldo Righetti in campo artisti e calciatori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gualtieri si porta in coalizione anche Bobo Craxi, capolista del Psi ed Europa Verde. Appoggiano Calenda invece Italia Viva e Più Europa, il candidato di Azione però corre con una unica lista civica che riunisce tutti. Sei le liste nel centrodestra, oltre a Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia Udc, ci sono Rinascimento Cambiamo di Vittorio Sgarbi e Giovanni Toti, il Partito Liberale europeo e la civica per Michetti sindaco. Sono 18 gli sfidanti in campo, candidati minori, molti dei quali hanno presentato anche candidature alle presidenze dei Municipi. Sono 153 i nomi presentati per la corsa nei Municipi. In totale sono poco meno di 2 mila le donne e gli uomini in campo per le prossime elezioni amministrative nella Capitale. (segue) (Rer)