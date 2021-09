Afghanistan: Di Maio, se Paese diventa Stato fallito rischio insediamento campi terroristici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se l’Afghanistan diventa uno Stato fallito si andranno a reinsediare campi o cellule terroristiche come lo Stato islamico dell’Iraq e del Levante – provincia del Khorasan (o Isis-K) e altri gruppi. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, intervenendo in collegamento da Doha, in Qatar, alla Festa del Fatto quotidiano 2021. Il ministro degli Esteri ha dichiarato inoltre di aver convenuto con le controparti di Uzbekistan e Tagikistan negli incontri avvenuti in questi giorni di rafforzare la collaborazione a livello di intelligence proprio perché vi è il rischio che l’Afghanistan diventi una “confort zone” per cellule terroristiche.(Res)