Business news: Cina, 872 milioni di utenti si avvalgono di servizi di pagamento online

- In Cina 872 milioni di utenti si avvalgono di servizi di pagamento online. Il dato, aggiornato alla fine di giugno, è stato reso noto dal China Internet Network Information Center (Cnnic), l’ente responsabile del registro dei domini internet cinesi. Gli internauti che ricorrono a questo tipo di servizi costituiscono l’86,3 per cento del totale. Coloro che fanno acquisti sono 812 milioni, pari all’80,3 per cento. (Cip)