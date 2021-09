Business news: Cina, regolatore mercato rafforzerà vigilanza su servizi di bike-sharing e ricarica cellulari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Amministrazione statale per la regolamentazione del mercato (Samr) della Cina ha annunciato una vigilanza più severa su alcuni servizi di condivisione, come quelli riguardanti le biciclette e la ricarica dei telefoni cellulari e degli altri dispositivi digitali portatili. Per quanto riguarda le piattaforme di ricarica, sono state annunciate regole più stringenti soprattutto in materia di trasparenza dei prezzi. Per quanto riguarda il bike-sharing, il regolatore ha già rafforzato il controllo e sta indagando sull’acquisizione della start-up Mobike da parte di Mweituan, colosso della consegna di cibo a domicilio, per verificare la conformità della segnalazione dell’operazione, risalente al 2018. Il presidente della Cina, Xi Jinping, nella 21ma riunione della Commissione per l’approfondimento delle riforme, ha ricordato gli sforzi degli ultimi anni per rafforzare la legislazione contro i monopoli, per la promozione della concorrenza, per l’apertura del mercato e per la tutela dei diritti di proprietà, inclusa quella intellettuale. È stata evidenziata la necessità di bilanciare lo sviluppo e la sicurezza, l’efficienza e l’uguaglianza, il dinamismo e l’ordine. Inoltre, sono stati invocati ulteriori sforzi per lo sviluppo coordinato e integrato delle grandi, medie e piccole imprese. Infine, è stata sollecitata la rigorosa applicazione della legge in settori chiave, tra cui l’economia delle piattaforme, l’innovazione scientifica e tecnologica e la sicurezza delle informazioni. (Cip)