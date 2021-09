Egitto-Cipro: presidente Al Sisi riceve omologo cipriota Anastasiades, focus su energia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’attivazione dell’accordo sul trasporto del gas tra Cipro ed Egitto, la cooperazione bilaterale nel settore energetico, la sicurezza nel Mediterraneo e le principali crisi regionali e internazionali: sono stati questi i temi al centro dell’incontro avvenuto oggi al Cairo tra il presidente egiziano, Abdel Fattah al Sisi, e l’omologo cipriota, Nikos Anastasiades. Durante la conferenza stampa congiunta, Al Sisi ha affermato che l’Egitto sta cercando di rafforzare la collaborazione non solo con Cipro, ma anche con la Grecia. In merito alla crisi libica, la più grave attualmente in corso nella regione del Mediterraneo, il presidente Al Sisi ha ribadito che le forze straniere dovrebbero lasciare la Libia. "Sono d'accordo con il presidente cipriota sulla necessità di tenere le elezioni libiche in tempo", ha affermato Al Sisi facendo riferimento alle elezioni legislative e presidenziali che in base alla tabella di marcia stabilita dalle Nazioni Unite dovrebbero tenersi il prossimo 24 dicembre. Al Sisi ha inoltre affrontato il tema della Grande diga della rinascita etiope (Gerd), il cui riempimento unilaterale da parte di Addis Abeba ha acuito le tensioni con i vicini Egitto e Sudan. "Stiamo cercando di raggiungere un accordo legale vincolante sul riempimento e il funzionamento della diga", ha affermato il presidente egiziano. Da parte sua, il presidente cipriota ha affermato che Nicosia sta lavorando per attivare l’accordo per il trasporto del gas naturale con l’Egitto, rivelando che questo mese verrà firmato un accordo per la creazione di un collegamento elettrico con il Paese nordafricano. "Ho discusso con la mia controparte egiziana in merito alle violazioni turche delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza sulla questione di Cipro", ha affermato Anastasiades. (segue) (Cae)